Звезда шоу о путешествиях показала себя в "ранние годы"

Анастасия Ивлеева выложила в "Инстаграм" фотографии, на которых якобы изображена она. На одном из снимков блондинка выглядит сильно располневшей и обнимается с мужчиной, на другом работает продавцом, а после выпивает в подъезде. На самом деле лицо Ивлеевой на фотографиях появилось благодаря фотошопу.

Ведущая "Орла и решки" над снимками только посмеялась и назвала все происходящее кадрами из ее прошлой жизни.

"Листая Альбом. Часть 1. Тут вы увидите моего бывшего, моих корешей, наше первое свидание с Лехой, мою бывшую работу, любимые наряды и ранние годы! Ахаххахаха ОРУ", – написала Ивлеева в "Инстаграм".

На самом деле Анастасия Ивлеева выглядит совсем по-другому. Блондинка считается одной из самых сексуальных ведущих шоу "Орел и решка". Подписчики восторгаются ее внешностью и фигурой, которую она часто демонстрирует на фотосессиях.

Личную жизнь Ивлеева долгое время скрывала, но правда все равно вылезла наружу – в августе 2019 года стало известно, что телезвезда вышла замуж за рэпера Элджея.