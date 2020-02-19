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Загорелая звезда "Орла и решки" вышла на улицу в трусах и лифчике

Загорелая звезда "Орла и решки" вышла на улицу в трусах и лифчике
Регина Тодоренко. Фото: instagram.com/reginatodorenko
Телезвезда расслабляется за границей без мужа Влада Топалова

Регина Тодоренко в купальнике позировала на берегу океана. Ведущая шоу о путешествиях уселась на песок в трусах и лифчике – в этот момент ее и заснял фотограф. Поклонники, увидев кадр в "Инстаграм", восхитились ее фигурой и загаром.

Одни сравнили  знаменитость с мулаткой и назвали загорелой шоколадкой. Других такой темный цвет кожи ужаснул, и они даже начали беспокоиться о здоровье звезды программы "Орел и решка".

"Волшебный загар!", "Шоколадка в золотистой обертке... красотка", "Регина, я просто не узнала, какая-то мулаточка", "Загара слишком много", "Прям цвета шоколада горького", "Такой загар давно не в тренде", "Выглядит такой загар страшновато", – оценили комментаторы внешность девушки. 

Регина Тодоренко вместе сыном отдыхает на Мальдивах. А вот ее муж – певец Влад Топалов – присоединиться к ним не смог – он работает в Москве.

Красотка признавалась, что они с мужем стараются заботиться о малыше по очереди и работать в разное время. 

Ранее Регина Тодоренко оголила накачанные ягодицы

Фоторепортаж
Молодые и горячие: самые откровенные фото ведущих "Орла и решки"
Фото: instagram.com/lesia_nikituk Фото: instagram.com/lesia_nikituk Фото: instagram.com/reginatodorenko
Фото: instagram.com/reginatodorenko Фото: instagram.com/maria_ivakova Фото: instagram.com/maria_ivakova
Дарья ПЕТРОВА

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