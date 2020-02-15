Регина Тодоренко похвасталась аппетитным телом

Звезда в необычной позе продемонстрировала накаченные ноги и ягодицы и вызвала бурное обсуждение. Регина Тодоренко, отдыхающая на Мальдивах, разделась и снялась в купальнике на экзотическом побережье. На фото она позирует на фоне океана, встав на голову на белом песке пляжа и опираясь на пальму.

"В таком месте сама природа располагает к занятиям, духовным практикам и медитациям!

Когда я вырасту , обязательно куплю дом возле воды", - призналась она в своем Инстаграм.

Подписчики пустились в рассуждения, что лучше: жизнь в мегаполисе или в домике на берегу океана. Многие признались, что мечтают жить у воды в гармонии с природой и надеются, что к старости смогут себе это позволить. Другие обратили внимание на изменившееся тело Тодоренко, отметив, что ее формы стали более аппетитными. По мнению поклонников Регины, ее ягодицы заметно округлились (орфография и пунктуация сохранены).

"Если старость будет счастливой,то она будет именно такой)" "Второй раз смотрю и просто восхищаюсь ! Какая же женская красота !" "Вот это формы!!!!" "Вот попец то отрастила" "Ноги сильные, накаченные, научись ходить на руках ,чтобы "подкачать" руки, ах, какая прелестная !" – пишут они.

Ранее Тодоренко прогулялась в купальнике по пляжу, показав пятую точку во всей красе.