Ведущая "Орла и решки" оголила накачанные ягодицы
Регина Тодренко отдыхает вместе с сыном за границей, но продолжает активно общаться с поклонниками через социальные сети. Например, разместила в Инстаграм снимок, где хорошо можно рассмотреть ее ягодицы в натянутых наверх плавках. Пользователи сразу же принялись обсуждать формы звезды шоу "Орел и решка". По их мнению, они выглядят накачанными.
В Инстаграм Тодоренко сразу же началась дискуссия. Одни считают, что зад стал больше из-за тренировок, другие думают, что ведущая просто набрала вес.
"Вааау регина, когда вы накачали такой орешек?) фигура божественная!", "Какая попка", "Регина,ты божественна", "Какая сладкая", "Вот это орех", "Роскошная попа, Регина. Просто шик", "Стало фигуристее", "Попа увеличилась", "Регина,заканчивай много есть,а то уже последствия видны", – высказались пользователи.
Саму Тодоренко, похоже, больше волнует не ее фигура, а отношения с мужем. В Инстаграм она решила ответить на многочисленные вопросы пользователей о том, где сейчас находится ее муж. Влад Топалов не смог поехать в отпуск из-за работы, что, похоже, расстраивает ведущую "Орла и решки".
"Он работает, как и все остальные отцы, которых дети видят уставшими и вымотанными только по вечерам после работы. Такие рамки – последствия общепринятых норм: мама смотрит за ребёнком, папа на работе! Отсюда дисгармония женской и мужской энергии, которую впитывает малыш с детства", – написала Регина в социальных сетях.
По словам знаменитости, вместе с мужем они пытаются много времени уделять ребенку, сменяя друг друга.
До этого Регина Тодоренко засветила соски на пляже.
Души умерших возвращаются: приметы и суеверия на 8 февраля
Православные отмечают день Федора
Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему
Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Бьет по почкам: популярное лекарство оказалось токсичным
- Убивают потенцию: как заболевания зубов влияют на мужскую силу
- Всадник: древнее упражнение для потенции после 40 лет
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- "Беспредел": Заворотнюк лишили жизни
- Волочкова заявила о смерти Заворотнюк
- Верх цинизма: обритую умирающую Заворотнюк сняли тайком
Выбор читателей
- Гороскоп на февраль: чего ждать от третьего месяца зимы
- Отвары за копейки: как поднять потенцию после 60 лет
- Горячий лед: российская фигуристка устроила сексуальные танцы на коньках
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик