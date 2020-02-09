Звезда шоу о путешествиях прошлась по пляжу в бикини

Регина Тодренко отдыхает вместе с сыном за границей, но продолжает активно общаться с поклонниками через социальные сети. Например, разместила в Инстаграм снимок, где хорошо можно рассмотреть ее ягодицы в натянутых наверх плавках. Пользователи сразу же принялись обсуждать формы звезды шоу "Орел и решка". По их мнению, они выглядят накачанными.

В Инстаграм Тодоренко сразу же началась дискуссия. Одни считают, что зад стал больше из-за тренировок, другие думают, что ведущая просто набрала вес.

"Вааау регина, когда вы накачали такой орешек?) фигура божественная!", "Какая попка", "Регина,ты божественна", "Какая сладкая", "Вот это орех", "Роскошная попа, Регина. Просто шик", "Стало фигуристее", "Попа увеличилась", "Регина,заканчивай много есть,а то уже последствия видны", – высказались пользователи.

Саму Тодоренко, похоже, больше волнует не ее фигура, а отношения с мужем. В Инстаграм она решила ответить на многочисленные вопросы пользователей о том, где сейчас находится ее муж. Влад Топалов не смог поехать в отпуск из-за работы, что, похоже, расстраивает ведущую "Орла и решки".

"Он работает, как и все остальные отцы, которых дети видят уставшими и вымотанными только по вечерам после работы. Такие рамки – последствия общепринятых норм: мама смотрит за ребёнком, папа на работе! Отсюда дисгармония женской и мужской энергии, которую впитывает малыш с детства", – написала Регина в социальных сетях.

По словам знаменитости, вместе с мужем они пытаются много времени уделять ребенку, сменяя друг друга.

До этого Регина Тодоренко засветила соски на пляже.