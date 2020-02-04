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Звезда "Кухни" прошлась по пляжу в прозрачном платье

Звезда "Кухни" прошлась по пляжу в прозрачном платье
Елена Подкаминская. Кадр из сериала "Кухня"
Актриса популярных сериалов засветила ягодицы и бедра

Елена Подкаминская выложила в Инстаграм фото в отпуска. На нем 40-летняя актриса позирует на побережье в прозрачном платье. Сквозь тонкую ткань можно увидеть купальник знаменитости, ее ягодицы и стройные ноги.

Подписчики, а их у актрисы сериалов "Кухня" и "ИП Пирогова" более 1 млн., считают ее сексуальной и очень привлекательной. Для кого-то Подкаминская и вовсе идеал женской красоты.

"Какая вы прекрасная и сексуальная", "Невероятная девушка. Такой проникновенный взгляд!", "Лена, Вы шикарная!", "Какой манящий взгляд!", "Вы прекрасны. Искала пример женственности и увидела Вас", "Вау это сногсшибательно", – похвалили звезду в Инстаграм.

Сейчас знаменитость отдыхает в Таиланде, где, как она сама признается, ей приходится нелегко, ведь она ест еду без сахара, перца, специй, льда и соусов.

Зрителям Елена Подкаминская запомнилась по ролям в фильмах "О чем говорят мужчины", "Кухня в Париже", "ИП Пирогова" и "Кухня".

Дарья ПЕТРОВА

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