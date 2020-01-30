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Почерневшая ведущая "Орла и решки" распласталась на полу

Почерневшая ведущая "Орла и решки" распласталась на полу
Настя Ивлеева. Фото: instagram.com/_agentgirl_
Звезда шоу о путешествиях удивила новым образом

Новая фотосессия Насти Ивлеевой шокировала многих. Узнать девушку удается не сразу: ее волосы стали короткими и черными, звезде сделали яркий макияж глаз и нарядили в ультракороткую юбку с топом. Для яркого кадра ведущая шоу "Орел и решка" легла на пол.

Комментаторы сразу же приступили к обсуждению снимков, которые были опубликованы в Инстаграме. Они считают, что Ивлеева шикарно выглядит с любым макияжем и одеждой, но с более длинными светлыми волосами она нравится им больше.

Кто-то отметил, что в таком образе Настя Ивлеева похожа на Ольгу Серябкину – бывшую солистку группы "Серебро".

"Вот что значит – подлецу все к лицу", "Не узнала, но очень красивая", "Женщина вамп", "На Монику Белуччи похожа", "Я сначала подумал, что это Серябкина", "Какая красотка", "Крутой образ", "Красиво конечно, но длинные волосы тебе круче иду", "Совсем другая", "Не узнать, но прикольно получилось", – написали пользователи в Инстаграм Ивлеевой

Полгода назад все поклонники ведущей шоу "Орел и решка" обсуждали ее свадьбу с рэпером Элджеем. Как оказалось, влюбленные тайно поженились в начале августа 2019 года. 

Фоторепортаж
Молодые и горячие: самые откровенные фото ведущих "Орла и решки"
Фото: instagram.com/lesia_nikituk Фото: instagram.com/lesia_nikituk Фото: instagram.com/reginatodorenko
Фото: instagram.com/reginatodorenko Фото: instagram.com/maria_ivakova Фото: instagram.com/maria_ivakova
Дарья ПЕТРОВА

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