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Раздетая звезда "Орла и решки" на четвереньках засветила ягодицы

Раздетая звезда
Настя Ивлеева. Фото: https://www.instagram.com/_agentgirl_/
Телеведущая показала свои прелести на камеру

Настя Ивлеева стала знаменитой благодаря своим забавным роликам в Сети. Однако из-за новых проектов знаменитость редко снимает смешные видео. На радость фанатов девушка исправила ситуацию, а заодно продемонстрировала сексуальную фигуру.

"Только задумалась о том, что давно не было видосов смешных.. придумала идею , осталось только снять! ну и вот, видит бог, я пыталась!" – подписала ролик Ивлеева.

В кадре звезда "Орла и решки" выныривает из воды в бассейне и пытается перелезть через бортик, неожиданно исчезнув. Ивлеевой задумка далась нелегко.

"Красавица Настя", "Фигура кошки, грация картошки", "Попка просто класс", "Смех", "Да тебе хоть в секретные агенты идти это же не возможно быть на столько скрытной", "Вот это лосось", "Когда хотела выйти топово, но получилось как всегда", " Лишь бы попу показать", "Орешек шо надо и грудь тоже", - прокомментировали видео и фигуру Ивлеевой фанаты. 

Полина ИВАНОВА
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