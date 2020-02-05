Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Звезда "Орла и решки" засветила соски на пляже

Звезда "Орла и решки" засветила соски на пляже
Регина Тодоренко. Фото: instagram.com/reginatodorenko
Ведущая шоу о путешествиях показала, как выглядит в купальнике

Регина Тодоренко, чуть больше года назад ставшая мамой, сняла себя на отдыхе. Сейчас звезда расслабляется за границей, где без стеснения ходит в бикини. Звезда "Орла и решки" продемонстрировала похудевшее тело с разных ракурсов и засветила выпирающие соски.

Тодоренко считает, что каждой женщине после рождения ребенка нужно отдохнуть, чтобы прийти в себя. На экзотические острова ведущая отправилась без мужа Влада Топалова, что насторожило многих подписчиков Тодоренко в Инстаграм.

"Почему Влад не отдыхает с вами?", "Должен же кто-то эти путешествия оплачивать", "Регина в стори как-то так сказала, что она одна с сыном поехала", "Сын очень на Влада похож", "Как вы одна справляетесь с ребенком?", "Мужа почему не взяли с собой?" – обсуждают семейные отношения пары в интернете.

Регина Тодоренко стала одной из первых ведущих шоу "Орел и решка". После окончания съемок телезвезда вышла замуж и родила ребенка. По мнению поклонников, после появления сына Тодоренко стала выглядеть еще лучше, чем до беременности.

Регина Тодоренко считается одной из самых сексуальных ведущих шоу "Орел и решка".

Фоторепортаж
Молодые и горячие: самые откровенные фото ведущих "Орла и решки"
Фото: instagram.com/lesia_nikituk Фото: instagram.com/lesia_nikituk Фото: instagram.com/reginatodorenko
Фото: instagram.com/reginatodorenko Фото: instagram.com/maria_ivakova Фото: instagram.com/maria_ivakova
Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Афера века": страдающую Заворотнюк обвинили в обмане

Поклонники звезды сериала "Моя прекрасная няня" теряют терпение

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей