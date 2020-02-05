Ведущая шоу о путешествиях показала, как выглядит в купальнике

Регина Тодоренко, чуть больше года назад ставшая мамой, сняла себя на отдыхе. Сейчас звезда расслабляется за границей, где без стеснения ходит в бикини. Звезда "Орла и решки" продемонстрировала похудевшее тело с разных ракурсов и засветила выпирающие соски.

Тодоренко считает, что каждой женщине после рождения ребенка нужно отдохнуть, чтобы прийти в себя. На экзотические острова ведущая отправилась без мужа Влада Топалова, что насторожило многих подписчиков Тодоренко в Инстаграм.

"Почему Влад не отдыхает с вами?", "Должен же кто-то эти путешествия оплачивать", "Регина в стори как-то так сказала, что она одна с сыном поехала", "Сын очень на Влада похож", "Как вы одна справляетесь с ребенком?", "Мужа почему не взяли с собой?" – обсуждают семейные отношения пары в интернете.

Регина Тодоренко стала одной из первых ведущих шоу "Орел и решка". После окончания съемок телезвезда вышла замуж и родила ребенка. По мнению поклонников, после появления сына Тодоренко стала выглядеть еще лучше, чем до беременности.

Регина Тодоренко считается одной из самых сексуальных ведущих шоу "Орел и решка".