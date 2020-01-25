Телеведущая не постеснялась посторонних глаз

Регина Тодоренко шокировала поклонников свежим кадром в Инстаграме. На фото жена Влада Топалова в розовой шелковой пижаме и теплых ботинках сидит на унитазе, расположенном посреди комнаты. Несмотря на то, что снимок был сделан во время фотосессии, он произвел эффект взорвавшейся бомбы в Сети.

"Бывает же такое настроение, когда на все на *** [наплевать – прим. ред.]. У вас как сейчас дела?" – обратилась к поклонникам Тодоренко, поведав, что успела за день переделать много дел.

Фанаты телеведущей охотно принялись рассказывать, как у них проходит суббота. Некоторые подписчики отметили, что несмотря на растрепанную прическу и необычный антураж, знаменитость прекрасно выглядит. Унитаз, на котором восседала Тодоренко, интеренет-пользователи также не обошли стороной.

"Новолуние просто сегодня! Сдерживайте эмоции", "Регина удобный? Мне тоже поменять надо выбираю", "Красавица какая", "На этом фото все прекрасно", "Мило", "Регин, осторожнее, унитаз не подключен", "Не волнуйтесь Вы прекрасна!", "Супер-женщина", – прокомментировали снимок поклонники.

Ранее ведущая "Орла и решки" разделась в джунглях.