Загоревшая экс-ведущая "Орла и решки" села на продольный шпагат

Регина Тодоренко вновь отдыхает на Мальдивах, где не забывает заниматься любимым делом – йогой. Жена Влада Топалова опубликовала в Инстаграме свежее фото с одного из занятий, которым впечатлила своих подписчиков. В кадре телеведущая сидит в необычной асане перед океаном.

"Нет слов! Одни эмоции! Такое прекрасное ощущение внутри! Когда занимаешься практикой , бывает так сложно, что хочется плакать , но на все трудности стараешься отвечать улыбкой!" – призналась поклонникам экс-ведущая "Орла и решки", добавив, что йога позволяет воспринимать жизненные трудности легче.

Многие интернет-пользователи согласились с мнением Тодоренко. Другие же не смогли не отметить, что артистка находится в прекрасной физической форме, и им хотелось бы также легко сидеть на шпагате.

"З-зависть ш-шпагат", "Красотка на шпагате", "По фото кажется, что вам так легко сидеть в такой позе...", "Какая же вы молодец! Восхищаюсь вами", "Фото огонь", "Восхищение", "Шикарно", "Мощно", "Спортивная мамочка", "Нельзя быть идеальной такой!!! Одни восхищения", "Вы клёвые!!! Волочкова отдыхает", – восхитились фанаты.

Некоторые поклонники обратили внимание на то, что Тодоренко всего за несколько дней очень сильно загорела. Им показалось, что такой темный загар не подходит знаменитости.

"А что с ногами? перезагорала?", "Такие ноги тёмные обалдеть", "Что с твоими ногами?", "Уже мулаточка такая", – подчеркнули подписчики.

Ранее Тодоренко разделась в джунглях.