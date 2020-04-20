Телеведущая не смогла сдержать эмоций, услышав Влада Топалова

Регина Тодоренко дала волю чувствам на съемках шоу "Маска", где звезды поют песни в разных образах. Знаменитость давно подозревала, что в костюме панды перед зрителями выступает ее супруг. Сомнения звезды окончательно ушли после последней песни, исполненной артистом. Звезда шоу о путешествиях начала признаваться панде в любви и расплакалась.

Ведущая шоу "Орел и решка" оказалась права. В костюме панды действительно был Влад Топалов.

"Тебя невозможно не узнать! Ты – слишком яркий артист! Твой тембр голоса ни с каким другим не спутать! Люблю тебя, Панда!" – после окончания шоу написала Тодоренко в "Инстаграм".

После знаменитость опубликовала снимок, где надела на себя голову от костюма. Знаменитость призналась, что ходить в таком образе очень жарко. Пока Регина Тодоренко в "Инстаграм" делилась своими впечатлениями от шоу, пользователи начали обсуждать ее фигуру.

По мнению подписчиков, ведущая "Орла и решки" может быть беременна. Так они решили, рассмотрев фото внимательнее. Сама Тодоренко коротко отметила, что это "чистая правда".

"Видно было, что вы в положении", "Или ТВ увеличивает, или Регина поправилась", "Регина беременна", – написали звезде в соцсети.

Отношения Влада Топалова и Регины Тодоренко начались несколько лет назад. В 2018 г. ведущая шоу "Орел и решка" родила ребенка, а позже телезвезда и певец поженились.

После рождения сына у Тодоренко и Топалова возникли проблемы в интимной жизни, о которых они еще раз заговорили во время прямого эфира в "Инстаграм".