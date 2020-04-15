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Звезда "Орла и решки" откровенно рассказала о проблемах с интимом

Звезда "Орла и решки" откровенно рассказала о проблемах с интимом
Регина Тодоренко. Фото: instagram.com/reginatodorenko
Регина Тодоренко неожиданно выдала подробности отношений с супругом

Регина Тодоренко вместе с мужем провела прямой эфир с подписчиками. Перед многочисленной аудиторией и выяснилось – у пары есть проблемы в интимной жизни. Такие подробности стали известны после игры, в которой звезду шоу о путешествиях ударило током. Испытавшая боль телеведущая пригрозила супругу, что на три месяца оставит его без секса.

На что Влад Топалов ответил, что у них и так нет интима.

"Я без секса полтора года живу", – в ответ неожиданно сказал Топалов.

Как оказалось, сексуальная жизнь молодых супругов испортилась после появления первенца. В 2018 году Тодоренко и Топалов стали родителями сына, а после у звезды шоу "Орел и решка" возникли проблемы с желанием. Пара не раз говорила о существующих проблемах  на публике.

Анна Седокова советовала жене певца читать, что ему пишут поклонники. Это, как считает артистка, могло бы мотивировать Регину Тодоренко.

Фоторепортаж
Молодые и горячие: самые откровенные фото ведущих "Орла и решки"
Фото: instagram.com/lesia_nikituk Фото: instagram.com/lesia_nikituk Фото: instagram.com/reginatodorenko
Фото: instagram.com/reginatodorenko Фото: instagram.com/maria_ivakova Фото: instagram.com/maria_ivakova
Дарья ПЕТРОВА

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