Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Страшные истории о насилии: Тодоренко выпустила фильм после скандала

Страшные истории о насилии: Тодоренко выпустила фильм после скандала
Регина Тодоренко. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущая поменяла свое мнение после того, как ее лишили звания "Женщина года"

Регина Тодоренко оказалась в центре внимания из-за высказывания о домашнем насилии. Телеведущая пыталась несколько раз попросить прощения за свои слова, но это не помогло сгладить ситуацию. Позже она выпустила фильм на "Ютуб" в поддержку всех женщин, которые пострадали от домашнего насилия, где объяснила, почему ее изначальная точка зрения оказалась ошибочной. 

В фильме Тодоренко приняли участие правозащитники, психологи, организаторы благотворительных фондов, которые регулярно оказывают поддержку женщинам, попавшим в подобные ситуации. 

Психиатр Амина Назаралиева рассказала, что даже несмотря на специфику своей деятельности, ей пришлось переучиваться для того, чтобы понять, что женщина не сама виновата в насилии со стороны своего партнера. Она утверждает, что позиция "А что ты сделала, чтобы тебя не били", которую высказала Регина в интервью, достаточно распространена в обществе. Как правило, женщины скрывают побои от своих мужчин потому, что испытывают чувство вины за них, а порицание делает все только хуже. 

"Женщина начинает думать, что она хуже всех, что даже близкие ее не поддержат. Именно поэтому нужно внушить женщине, что ты рядом, что ты поможешь", – рассказывает психиатр.

Сотрудники благотворительных фондов поделились ужасными историями, с которыми женщины приходили к ним в поисках поддержки. Например, одну из них избил сожитель, когда она находилась на последних стадиях беременности. От побоев у женщины опухло и посинело все лицо. Она подала на него в суд, однако мужчину оправдали в честь празднования 70-летия Победы. Другая девушка рассказывала, что годами терпела избиения мужа. В какой-то момент ей пришлось научиться кричать молча, чтобы не разбудить детей. Волонтеры утверждают, что часто жертвами бытового насилия становятся не маргинальные представители общества, а обычные женщины, которые могут выглядеть даже как счастливые жены своих мужей. 

После скандального интервью, первыми на слова Регины Тодоренко отреагировало издание Glamour. Ее лишили звания “Женщина года”, которое присудили в конце прошлого года. Позже высказывание обернулось для телеведущей потерей многомиллионных контрактов. Однако сама Регина говорит, что сейчас полностью пересмотрела свое отношение к этой проблеме. Она утверждает, что потеря титулов, контрактов и доверия людей, возможно, стоило того, чтобы тысячи голосов, нуждающихся в помощи, были услышаны. За сутки фильм Тодоренко о домашнем насилии посмотрели более 1 миллиона человек. 

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Важные новости о коронавирусе в России на 4 мая

Эксперты ждут пика эпидемии через неделю-две, названо условие формирования стойкого иммунитета к инфекции - главные новости о COVID-19 на утро понедельника в материале "Утро.ру"

Доллар за 120 рублей: эксперты о курсе валюты после майских праздников

При негативном сценарии для российской экономики цены на доллар и евро могут сильно измениться, считают специалисты

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей