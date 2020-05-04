Страшные истории о насилии: Тодоренко выпустила фильм после скандала
Регина Тодоренко оказалась в центре внимания из-за высказывания о домашнем насилии. Телеведущая пыталась несколько раз попросить прощения за свои слова, но это не помогло сгладить ситуацию. Позже она выпустила фильм на "Ютуб" в поддержку всех женщин, которые пострадали от домашнего насилия, где объяснила, почему ее изначальная точка зрения оказалась ошибочной.
В фильме Тодоренко приняли участие правозащитники, психологи, организаторы благотворительных фондов, которые регулярно оказывают поддержку женщинам, попавшим в подобные ситуации.
Психиатр Амина Назаралиева рассказала, что даже несмотря на специфику своей деятельности, ей пришлось переучиваться для того, чтобы понять, что женщина не сама виновата в насилии со стороны своего партнера. Она утверждает, что позиция "А что ты сделала, чтобы тебя не били", которую высказала Регина в интервью, достаточно распространена в обществе. Как правило, женщины скрывают побои от своих мужчин потому, что испытывают чувство вины за них, а порицание делает все только хуже.
"Женщина начинает думать, что она хуже всех, что даже близкие ее не поддержат. Именно поэтому нужно внушить женщине, что ты рядом, что ты поможешь", – рассказывает психиатр.
Сотрудники благотворительных фондов поделились ужасными историями, с которыми женщины приходили к ним в поисках поддержки. Например, одну из них избил сожитель, когда она находилась на последних стадиях беременности. От побоев у женщины опухло и посинело все лицо. Она подала на него в суд, однако мужчину оправдали в честь празднования 70-летия Победы. Другая девушка рассказывала, что годами терпела избиения мужа. В какой-то момент ей пришлось научиться кричать молча, чтобы не разбудить детей. Волонтеры утверждают, что часто жертвами бытового насилия становятся не маргинальные представители общества, а обычные женщины, которые могут выглядеть даже как счастливые жены своих мужей.
После скандального интервью, первыми на слова Регины Тодоренко отреагировало издание Glamour. Ее лишили звания “Женщина года”, которое присудили в конце прошлого года. Позже высказывание обернулось для телеведущей потерей многомиллионных контрактов. Однако сама Регина говорит, что сейчас полностью пересмотрела свое отношение к этой проблеме. Она утверждает, что потеря титулов, контрактов и доверия людей, возможно, стоило того, чтобы тысячи голосов, нуждающихся в помощи, были услышаны. За сутки фильм Тодоренко о домашнем насилии посмотрели более 1 миллиона человек.
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