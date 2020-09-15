Звезду "Содержанок" возмутили действия столичных жителей в период пандемии

Дарья Мороз посвятила неприемлемому, на ее взгляд, поведению россиян отдельный пост. Актриса резко осудила жителей Москвы за то, что они перестали носить маски, хотя мировая эпидемия коронавируса еще далеко не закончилась.

С суровой реальностью Дарья Мороз столкнулась, спустившись в метро. Там артистка заметила, что большая часть граждан не пользуется средствами индивидуальной защиты. Обычно знаменитость ездит на машине, поэтому раньше она не могла оценить то, как в городе относятся к ограничениям.

"Поехала домой на метро. И очень удивилась тому, что большая часть людей едут без масок. Пандемию отменили, что ли?" – удивляется бывшая супруга Константина Богомолова.

Мороз призвала москвичей "не быть эгоистичными" – знаменитость напомнила, что такое легкомысленное отношение к карантинным требованиям может иметь серьезные последствия для людей, находящихся в зоне риска по коронавирусу: стариков и тех, у кого и так слабое здоровье.

Кстати, недавно стало известно, что Дарья Мороз решила уйти из МХТ имени Чехова, в котором проработала около 15 лет. По слухам, многие артисты театра возмущены работой нынешнего худрука Сергея Женовача, который занял должность после смерти Олега Табакова.