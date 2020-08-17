Дарья Мороз решила уйти из МХТ имени Чехова

Дарья Мороз решила уйти из МХТ имени Чехова
Дарья Мороз. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда "Содержанок" разоткровенничалась с подписчиками

Актриса театра и кино Дарья Мороз заявила, что намерена покинуть МХТ имени Чехова, в котором проработала около 15 лет. Она отметила, что "одно другого не исключает" – звезда продолжит играть свои роли.

По слухам, в МХТ артисты возмущены работой нынешнего худрука Сергея Женовача, который занял должность после смерти Олега Табакова, проработавшего там 18 лет. Новое начальство не устроило труппу, и некоторые актеры решили уволиться. А сам Женовач пытается не реагировать на критику в свой адрес.

"Будет иной контракт, но от своих ролей я не отказываюсь", – отметила Мороз, отвечая под постом в "Инстаграм" на вопрос подписчицы.

Дарья играет в МХТ уже 17 лет. За такой изрядный срок она успела прославиться во многих спектаклях. Часто артистка заявляла, что считает театр имени Чехова домом родным. А в 2019 году она была удостоена "Золотой маски" за роль в спектакле "Три сестры", который ставил ее бывший супруг Константин Богомолов, сообщает StarHit.ru.

Весной Дарья заявляла, что потеряла роли в 15 спектаклях из-за коронавируса. Также знаменитость осталась и без нескольких других проектов. 

Впрочем, Мороз не единственная, кто решил пуститься в свободное плавание: коллега по цеху Сергей Гармаш покинул театр "Современник", где выступал без малого 36 лет, напоминает РИА ФАН. Актера не устраивает нынешний худрук Виктор Рыжаков.

Егор МАЛКОВ

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