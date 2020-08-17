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Актриса театра и кино Дарья Мороз заявила, что намерена покинуть МХТ имени Чехова, в котором проработала около 15 лет. Она отметила, что "одно другого не исключает" – звезда продолжит играть свои роли.
По слухам, в МХТ артисты возмущены работой нынешнего худрука Сергея Женовача, который занял должность после смерти Олега Табакова, проработавшего там 18 лет. Новое начальство не устроило труппу, и некоторые актеры решили уволиться. А сам Женовач пытается не реагировать на критику в свой адрес.
"Будет иной контракт, но от своих ролей я не отказываюсь", – отметила Мороз, отвечая под постом в "Инстаграм" на вопрос подписчицы.
Дарья играет в МХТ уже 17 лет. За такой изрядный срок она успела прославиться во многих спектаклях. Часто артистка заявляла, что считает театр имени Чехова домом родным. А в 2019 году она была удостоена "Золотой маски" за роль в спектакле "Три сестры", который ставил ее бывший супруг Константин Богомолов, сообщает StarHit.ru.
Весной Дарья заявляла, что потеряла роли в 15 спектаклях из-за коронавируса. Также знаменитость осталась и без нескольких других проектов.
Впрочем, Мороз не единственная, кто решил пуститься в свободное плавание: коллега по цеху Сергей Гармаш покинул театр "Современник", где выступал без малого 36 лет, напоминает РИА ФАН. Актера не устраивает нынешний худрук Виктор Рыжаков.
Хотя заявлял, что впервые пошел на такой шаг