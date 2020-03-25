Звезда сериала "Содержанки" осталась без работы
Дарья Мороз рассказала журналистам, что временно лишилась работы – около 15 спектаклей с ее участием отменились из-за пандемии. Также знаменитость осталась и без нескольких других проектов. На доходах актрисы коронавирус отразился, а вот на ее настроении, похоже, нет. Она призналась, что пытается найти плюсы в сложившейся ситуации.
Звезда сериала "Содержанки" отметила, что сейчас больше времени проводит с дочкой и может подумать о главном, ведь вся суета жизни ушла.
Кроме заработка от съемок в кино и игры в театре Мороз получает деньги от продажи украшений – вместе с подругой она открыла небольшой бизнес.
После разговоров о финансах, знаменитость решила еще раз высказаться о разводе с Константином Богомоловым. Артистка подчеркнула, что рассталась с режиссером еще до того, как он встретился с Ксенией Собчак.
Сейчас между актрисой и экс-супругом прекрасные отношения, они легко работают вместе, так как всегда разделяли личную жизнь и съемочную площадку. О своих новых отношениях звезда "Содержанок" умалчивает. Она поясняет, что наслаждается собственной свободой, но не исключает появления того самого мужчины в своей жизни, передает "КП".
Многие поклонники Дарьи Мороз отметили, что после развода с Константином Богомоловым она стала популярнее и преобразилась.
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