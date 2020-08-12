По словам старожилы театра, покойный руководитель хотел назначить артиста своим преемником

Московский "Современник" в последнее время стал предметом обсуждения во многих СМИ – в театре накалилась атмосфера после резкого высказывания Народного артиста России Сергея Гармаша. Актер крайне негативно отозвался о новом руководстве в лице Виктора Рыжакова, который, по его мнению, не стал считаться с устоями и порядками своей покойной предшественницы Галины Волчек, возглавлявшей театр на протяжении полувека.

По слухам, Волчек видела Гармаша своим преемником, однако после ее кончины никто даже об этом не вспомнил. Один из давних сотрудников театра, пожелавший остаться скрыть свое имя, заявил, что Гармаш действительно мог бы стать руководителем – у него есть подходящие для этого качества. Он жил театром и знает его "до шурупов входной двери", а теперь вынужден уйти в отставку. Впрочем, его можно понять: старую гвардию гонят метлой, а что будет с репертуаром, не знает никто.

Старожил "Современника" также рассказал, что, по слухам, Гармаш потребовал от Рыжакова 1 млн рублей как условие, на котором он мог бы остаться работать в театре. Правда, лишь до января. Однако Гармаш не бедствует, поэтому в труппе полагают, что он назвал такую цену специально, чтобы уйти. И в театре за годы его существования сложилась своя атмосфера. Волчек собирала своих людей, на которых у нее была "чуйка". Каким теперь будет театр при Рыжакове, никто не знает.

"Чужих здесь не любят", - подытожил представитель театра в интервью с "Собеседником".

Ранее Гармаш заявил на закрытом сборе в "Современнике", что ситуация в театре на грани катастрофы. По его мнению, виной тому новое начальство, которое совершенно не считается с мнением труппы.