Артисту не понравились слова парня о Дне Победы

Бывший актер "Современника" Сергей Гармаш резко отозвался о Никите Ефремове. Актеру не понравилась позиция, которую парень высказал по поводу Дня Победы.

"Современник" решил поинтересоваться у молодых артистов, как они относятся к празднику – их слова записали на видео. Никита Ефремов также не остался в стороне и выразил свою точку зрения по поводу Дня Победы.

"Получилось такое отношение к этой дате – как к покойнику" – признался сын печально известного Михаила Ефремова.

Он добавил, что испытывает отвращение при виде детей, одетых в военную форму.

Мнение молодого актера вызвало гнев у представителя старой гвардии Сергея Гармаша.

"Он мне просто отвратителен!" – выпалил тот, пишет "Экспресс Газета".

Напомним, что этим летом Сергей Гармаш со скандалом покинул театр "Современик". Завершение своей карьеры он объяснил тем, что недоволен обстановкой, сложившейся после ухода Галины Волчек. По его словам, новое руководство во главе с Виктором Рыжаковым тянет театр на дно.

Недавно актриса Лия Ахеджакова встала на защиту театра и обратилась к Гармашу. Она обвинила актера в развязывании войны в коллективе.