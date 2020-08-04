Ахеджакова выдала неприятную правду о Гармаше после его ухода из "Современника"

Ахеджакова выдала неприятную правду о Гармаше после его ухода из "Современника"
Лия Ахеджакова. Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/www.globallookpress.com
Актриса встала на защиту театра и публично обратилась к актеру

Уход актера из "Современника" получился по-настоящему громким. Решение Сергея Гармаша привлекло внимание общественности и вызвало резонанс в актерских кругах. Актриса театра и кино Лия Ахеджакова решила поддержать руководство театра и публично высказала свое мнение насчет сложившейся ситуации. 

По мнению знаменитости, Гармаш так и не смог смириться с назначением Виктора Рыжакова на пост художественного руководителя, уточнят "Стархит". Обращение Ахеджаковой получилось достаточно резким и жестким. Она напомнила актеру, что театр не принадлежит ему одному. "Наш, а не твой", – заявила артистка. 

Она также подчеркнула, что Сергей Гармаш искал единомышленников и пытался развязать ненависть и агрессию, тем самым только ухудшив и без того печальную обстановку в театре. Некрасиво актер поступал и тогда, когда "стучал" на нового худрука в высоких кабинетах. 

"Ты объявил войну и по закону жанра – ты хороший артист! – гордо хлопнул дверью. Я пожелаю тебе всяческого добра", – подытожила Лия Ахеджакова. 

Напомним, что недавно СМИ рассекретили доходы Гармаша. Как оказалось, уход из "Современника" нее сильно скажется на заработках актера. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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