Уход из "Современника" не сильно скажется на заработках актера

Поклонников сильно расстроил тот факт, что известный актер решил покинуть театральную сцену "Современника". Однако СМИ удалось выяснить, что Сергей Гармаш хорошо зарабатывает и без спектаклей. Только за последние 5 лет актер обогатился почти на 100 миллионов.

Несколько лет назад мужчина оформил ИП, чтобы легализовать свои доходы от рекламы, выступлений и других видов творческой деятельности.

Как удалось выяснить "Комсомольской правде", всего в ИП Гармаша было зарегистрировано 10 госзакупок, общая сумма которых составляет почти 99 миллионов. Как правило, к артисту обращались учреждения культуры. Например, за выход на сцену Красноярского театра и участие в мероприятии, посвященному памяти В.П. Астафьева, Сергей Гармаш получил более 500 тысяч рублей.

Но больше всего актер заработал на рекламе: один видеоролик с его участием стоит 6 миллионов, а фотосъемка обойдется в 1,2 млн рублей. Вполне вероятно, что это неполный список доходов знаменитости, поскольку большая часть контрактов находится в закрытом доступе.

Напомним, что ранее стало известно, что Сергей Гармаш со скандалом покинул "Современник", в котором прослужил 36 лет.