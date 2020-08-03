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Поклонников сильно расстроил тот факт, что известный актер решил покинуть театральную сцену "Современника". Однако СМИ удалось выяснить, что Сергей Гармаш хорошо зарабатывает и без спектаклей. Только за последние 5 лет актер обогатился почти на 100 миллионов.
Несколько лет назад мужчина оформил ИП, чтобы легализовать свои доходы от рекламы, выступлений и других видов творческой деятельности.
Как удалось выяснить "Комсомольской правде", всего в ИП Гармаша было зарегистрировано 10 госзакупок, общая сумма которых составляет почти 99 миллионов. Как правило, к артисту обращались учреждения культуры. Например, за выход на сцену Красноярского театра и участие в мероприятии, посвященному памяти В.П. Астафьева, Сергей Гармаш получил более 500 тысяч рублей.
Но больше всего актер заработал на рекламе: один видеоролик с его участием стоит 6 миллионов, а фотосъемка обойдется в 1,2 млн рублей. Вполне вероятно, что это неполный список доходов знаменитости, поскольку большая часть контрактов находится в закрытом доступе.
Напомним, что ранее стало известно, что Сергей Гармаш со скандалом покинул "Современник", в котором прослужил 36 лет.
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