Наследнице певицы исполнилось 25 лет

Сегодня певица Ирина Круг решила поделиться со своими подписчиками радостной новостью – ее дочь отмечает юбилей. Марина появилась на свет в 1995 году. Тогда исполнительница еще не была знакома с покойным шансонье.

На своей странице в "Инстаграм" Ирина Круг выложила фотографию своей дочери.

"С Днём Рождения доченька моя, люблю тебя очень", – трогательно подписала снимок певица.

В комментариях пользователи социальной сети присоединились к поздравлениям и отметили, что наследница исполнительницы русского шансона выросла настоящей красавицей. "Поздравляю вашу доченьку! Пусть ее окружают только добрые и целеустремленные люди!", "Красивая девочка", "С Днем Рождения Марину и её замечательную маму! Всего самого прекрасного!", "Мамина красавица!!! С днем рождения, Мариночка! Счастья, здоровья и любви!" – написали в комментариях.

Поклонников певицы удивило, что у нее уже такая взрослая дочь. Многие отметили, что наследница Ирины Круг очень похожа на свою звездную маму.

У певицы есть также сын Александр от Михаила Круга и младший наследник Андрей, который появился в браке с Сергеем Белоусовым.

Не так давно вдова Круга блеснула глубоким декольте на публике, чем вызвала бурную реакцию в социальных сетях.