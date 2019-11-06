Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Изменившаяся вдова Круга блеснула глубоким декольте

Изменившаяся вдова Круга блеснула глубоким декольте
Михаил Круг. Фото: www.globallookpress.com
Женщина заметно похорошела и, не стесняясь, демонстрирует прелести на публике

После убийства Михаила Круга его жена Ирина не только стала популярной, воспользовавшись голосом знаменитого мужа, но и заметно изменилась. Она выглядит моложе и раскованнее, что не осталось незамеченным.

Не отстает от матери и сын певца Александр. "Вдова цветет и пахнет, а сын связал свою судьбу с музыкой и активно выступает", – пишет телеграмм-канал "НеМалахов". Недавно оба близких артисту человека позировали на совместной фотосессии, радостно улыбаясь. А Ирина блеснула грудью из глубокого декольте.


После смерти Михаила Ирина из костюмерши превратилась в артистку. Сначала она исполнила несколько песен в память о муже, затем устроила концерт и записала альбом, а потом стала гастролировать по стране, с 2004 г. выпустила 15 альбомов и получала одну музыкальную награду за другой. Кроме того, спустя четыре года после убийства супруга певица вышла замуж  за бизнесмена Сергея Белоусова, с которыым познакомилась в парикмахерской. Тогда Ирина говорила, что перед свадьбой Михаил приснился ей и одобрил новый брак.

Ранее звезда шансона, давая понять как тяжела для нее утрата, поделилась в соцсети переживаниями о погибшем супруге: "17 лет, как тебя нет с нами, страшная трагедия, которая изменила всю мою жизнь, столько испытаний было, слез, нет тебя, Михаил Владимирович, но ты всегда рядом, в моих воспоминаниях! Хороший, верный, ты скала! Спасибо за все!!!"

Следствие по делу об убийстве Михаила Круга недавно возобновилось. По его результатам был назван преступник, выстреливший в знаменитого певца.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Кому повезет по славянскому календарю в 2020 году

Тотемный годослов для всех на год Паука

"Серьезно болен": Лукашенко улетел из Белоруссии

Журналисты гадают, что случилось с белорусским лидером

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей