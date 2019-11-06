Женщина заметно похорошела и, не стесняясь, демонстрирует прелести на публике

После убийства Михаила Круга его жена Ирина не только стала популярной, воспользовавшись голосом знаменитого мужа, но и заметно изменилась. Она выглядит моложе и раскованнее, что не осталось незамеченным.

Не отстает от матери и сын певца Александр. "Вдова цветет и пахнет, а сын связал свою судьбу с музыкой и активно выступает", – пишет телеграмм-канал "НеМалахов". Недавно оба близких артисту человека позировали на совместной фотосессии, радостно улыбаясь. А Ирина блеснула грудью из глубокого декольте.

После смерти Михаила Ирина из костюмерши превратилась в артистку. Сначала она исполнила несколько песен в память о муже, затем устроила концерт и записала альбом, а потом стала гастролировать по стране, с 2004 г. выпустила 15 альбомов и получала одну музыкальную награду за другой. Кроме того, спустя четыре года после убийства супруга певица вышла замуж за бизнесмена Сергея Белоусова, с которыым познакомилась в парикмахерской. Тогда Ирина говорила, что перед свадьбой Михаил приснился ей и одобрил новый брак.

Ранее звезда шансона, давая понять как тяжела для нее утрата, поделилась в соцсети переживаниями о погибшем супруге: "17 лет, как тебя нет с нами, страшная трагедия, которая изменила всю мою жизнь, столько испытаний было, слез, нет тебя, Михаил Владимирович, но ты всегда рядом, в моих воспоминаниях! Хороший, верный, ты скала! Спасибо за все!!!"

Следствие по делу об убийстве Михаила Круга недавно возобновилось. По его результатам был назван преступник, выстреливший в знаменитого певца.