После тщательно проведенной работы по расследованию причин гибели известного певца установлены причастные к преступлению

С одним из предполагаемых убийцей был налажен психологический контакт, и он дал признательные показания, сообщает Следственный комитет России.

Александр Агеев рассказал, что планировал нападение на дом Михаила Круга вместе еще одним участником банды "Тверские волки" Дмитрием Веселовым. Они хотели только украсть антиквариат и ценности, потом сбежать.. Как думал заказчик преступления, Круг, обнаружив пропажу вещей, обратится к нему за помощью, он якобы найдет похищенное, и певец станет выплачивать ему часть гонораров от концертов, отмечает СКР.

Убивать артиста исполнители не собирались – его "с семьей не должно было быть дома" в тот вечер. Но они оказались на месте и застали грабителей врасплох. Веселов напал на тещу певца.

"Когда на пути злоумышленника внезапно возник Круг, Веселов выстрелил в него два раза из имевшегося у него пистолета "ТТ" калибра 7,62 мм, а затем застрелил собаку, охранявшую холл первого этажа. После этого Веселов и Агеев с места преступления скрылись", – записано на сайте ведомства со слов одного из нападавших.

Известный артист умер в больнице города Твери от огнестрельных ранений груди и живота. Дмитрия Веселова позже убил еще один участник банды "Тверские волки" Александр Осипов.

Так как тот, кто стрелял в Круга мертв, уголовное дело прекращено.