"Лучше только бездомные собаки": Водонаева вновь прошлась по мужчинам

"Лучше только бездомные собаки": Водонаева вновь прошлась по мужчинам
Алена Водонаева. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Подписчицы журналистки солидарны с ней

Скандальный пост о мужчинах без собственного жилья, которых Алена Водонаева сравнила с "бездомными собаками" и "рыбами-прилипалами", имел эффект разорвавшейся бомбы. Как признается сама девушка, ее "директ в очередной раз взорвался от количества сообщений". 

Телеведущую раскритиковали за слишком жесткую позицию, а некоторые мужчины назвали ее меркантильной. Однако сама Водонаева с юмором относится к подобным сообщениям и считает, что все написала правильно. Более того, она подробно объяснила девушкам, почему не стоит жить с мужчинами, которые "хотят прийти на все готовое". 

"Держаться от таких мужчин подальше, в разведку с ними не ходить, жизнь свою им не доверять, детей не рожать и не кормить за свой счёт. Тыла не будет", – считает экс-участница "Дома-2". 

Девушка также рассказала, что сделала такие выводы исходя из личного опыта. Она посоветовала своим подписчицам "выставить" за дверь сидящих на диване мужчин вместе с мусорными пакетами. 

Подписчицы Водонаевой поддержали ее и считают, что она написала все по делу. "Все верно. Халява в доме разрешена только коту", "Красотка. Очень нравится твоя жизненная позиция. Только бездомные собаки лучше этих недомужиков", "Просто у неудачников бомбануло. Алена задела за живое. Полностью с этой позицией согласна", – написали в комментариях. 

Напомним, что ранее Алена Водонаева сделала блоггеру Юрию Дудю заманчивое предложение. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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