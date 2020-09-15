Особенно досталось от телеведущего Дмитрию Глуховскому

Владимир Соловьев славится своими резкими высказываниями в адрес знаменитостей. Ведущий редко подбирает слова, когда делится своим мнением о том или ином человеке. В этот раз он прошелся по журналисту Юрию Дудю и писателю Дмитрию Глуховскому, который стал героем нового выпуска шоу "вДудь".

По мнению Соловьева, автор скандального "Текста" когда-то был неплохим писателем. Телеведущий даже оценил одну из его книг, однако ничего хорошего о человеческих качествах писателя Владимир Рудольфович сказать не смог.

Возможно, его оскорбили слова Глуховского, который назвал Соловьева "нелепым персонажем позапрошлого поколения". В ответ на это ведущий на своем ютуб-канале назвал писателя неблагодарным человеком.

"Сидят два недоделка. Ты когда у Сережи Минаева служил курьером, когда он из тебя человека делал – ты его вылизывал, пятую точку ему целовал", – рассказал Соловьев.

По мнению Владимира Рудольфовича, Глуховский стал придерживаться оппозиционных взглядов только после того, как его "выгнали из Кремля", а книги автора перестали продаваться.

Напомним, что ранее Юрий Дудь предлагал Владимиру Соловьеву стать гостем его шоу, но телеведущий ответил ему отказом.

Ранее Соловьев шокировал украинского эксперта заявлением о том, что России плевать на Украину с 2014 года.

