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Владимир Соловьев славится своими резкими высказываниями в адрес знаменитостей. Ведущий редко подбирает слова, когда делится своим мнением о том или ином человеке. В этот раз он прошелся по журналисту Юрию Дудю и писателю Дмитрию Глуховскому, который стал героем нового выпуска шоу "вДудь".
По мнению Соловьева, автор скандального "Текста" когда-то был неплохим писателем. Телеведущий даже оценил одну из его книг, однако ничего хорошего о человеческих качествах писателя Владимир Рудольфович сказать не смог.
Возможно, его оскорбили слова Глуховского, который назвал Соловьева "нелепым персонажем позапрошлого поколения". В ответ на это ведущий на своем ютуб-канале назвал писателя неблагодарным человеком.
"Сидят два недоделка. Ты когда у Сережи Минаева служил курьером, когда он из тебя человека делал – ты его вылизывал, пятую точку ему целовал", – рассказал Соловьев.
По мнению Владимира Рудольфовича, Глуховский стал придерживаться оппозиционных взглядов только после того, как его "выгнали из Кремля", а книги автора перестали продаваться.
Напомним, что ранее Юрий Дудь предлагал Владимиру Соловьеву стать гостем его шоу, но телеведущий ответил ему отказом.
Ранее Соловьев шокировал украинского эксперта заявлением о том, что России плевать на Украину с 2014 года.
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