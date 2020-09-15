Продюсер, прошедший лечение в психиатрической клинике, утверждает, что любит свою жену

За отношениями Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной с интересом следили многие: сначала неожиданная новость о свадьбе, а после не менее шокирующее заявление о разводе. Однако если раньше Бари Каримович желал поскорее расторгнуть брак со своей бывшей возлюбленной, то теперь утверждает обратное.

Во время шоу "Пусть говорят" на Первом канале шоумен признался, что по-прежнему любит свою жену и не хочет с ней расставаться, несмотря на то, что юристы во всю работают над бракоразводным процессом. Во всем Бари Алибасов обвинил дочку народной артистки Ольгу. Он считает, что именно она настроила актрису против него и добивается их развода.

Сам Алибасов, который до этого лечился в психиатрической больнице имени Алексеева, считает, что на данный момент он абсолютно здоров. Он полностью не согласен с Алибасовым-младшим, который ранее заявлял о том, что у его отца развивается корсаковский психоз из-за чрезмерного употребления алкоголя.

Лидия Николаевна сейчас пытается вернуть свою единственную квартиру в Москве, которую до этого переписала на своего нового супруга.

Не так давно Юрий Лоза прокомментировал отношения Алибасова и Шукшиной. Композитор подчеркнул, что никогда не верил в брак знаменитостей, а их развод назвал пиар-ходом.