Развод Алибасова и Федосеевой-Шукшиной назвали обманом

Развод Алибасова и Федосеевой-Шукшиной назвали обманом
Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com/
Отношения артистов с самого начала не были настоящими, считают коллеги

После ряда громких скандалов Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина все-таки расстались. Бракоразводный процесс уже начался. При этом в искренность чувств бывших возлюбленных верят до сих пор не все. Разрыв артистов прокомментировал Юрий Лоза, намекнув, что это лишь пиар-ход.

Говоря о разводе продюсера "На-На", певец заявил, что хороший администратор, в первую очередь, должен быть брехливым. Лоза пояснил:

"Это тот, который может "впарить" любую туфту за большие деньги".

Слова исполнителя хита "Плот" приводит "Мир24".

Напомним, что Алибасов и Федосеева-Шукшина поженились в ноябре 2018 года. Свадьба для многих стала неожиданностью, ведь для музыканта этот брак был шестым, а для актрисы – пятым.

Спустя полгода продюсер угодил в больницу с отравлением "Кротом". После этого случая Алибасов не раз "пропадал" в различных клиниках, а также устроил скандал с продажей квартиры супруги.

Последнее "исчезновение" музыканта сильно обеспокоило Федосееву-Шукшину: она думала, что мужа держат в психиатрической клинике насильно. Когда Алибасов вышел оттуда с амнезией, он тут же решил развестись с женой.

Ранее дочь актрисы заявила, что отношения Федосеевой-Шукшиной и Алибасова были фикцией, а между супругами никогда не было близости.

Карина СИРАЗОВА

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