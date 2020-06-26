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Бари Алибасов в очередной раз пропал. В СМИ появилась информация, что музыканта из наркологической больницы, где он лежал несколько недель назад, перевели в психиатрическую. Жена композитора Лидия Федосеева-Шукшина не может разыскать супруга и полагает, что его могут держать в клинике насильно.
Алибасов не выходит на связь с Федосеевой-Шукшиной уже три недели – от продюсера нет известий, сказала адвокат актрисы Юлия Вербицкая. Она добавила: после заявлений сына музыканта о том, что тот не в себе, у законной супруги появились опасения.
Федосеева-Шушкина очень обеспокоена: она боится, что мужа могут где-то удерживать против его воли. Адвокат добавила, что если продюсер не объявится и на следующей неделе, актриса намерена обратиться в полицию, передает "Собеседник".
Тревожные сообщения о том, что Алибасов попал в психиатрическую больницу, появились в пятницу, 26 июня. По данным РЕН ТВ, состояние продюсера, который лежал в реанимации наркологической больницы, ухудшилось из-за алкоголя. Ему диагностировали амнестический синдром – расстройство памяти.
Сын Алибасова, по словам солиста "На-На" Владимира Политова, полностью контролирует состояние отца, поэтому никто другой навестить продюсера не может. Однако сам родственник журналистам "Комсомольской правды" какие-либо подробности до понедельника раскрывать отказался.
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