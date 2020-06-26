Пропавшего Алибасова насильно держат в психиатрической клинике

Пропавшего Алибасова насильно держат в психиатрической клинике
Бари Алибасов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Напуганная жена продюсера "На-На" собралась в полицию

Бари Алибасов в очередной раз пропал. В СМИ появилась информация, что музыканта из наркологической больницы, где он лежал несколько недель назад, перевели в психиатрическую. Жена композитора Лидия Федосеева-Шукшина не может разыскать супруга и полагает, что его могут держать в клинике насильно.

Алибасов не выходит на связь с Федосеевой-Шукшиной уже три недели – от продюсера нет известий, сказала адвокат актрисы Юлия Вербицкая. Она добавила: после заявлений сына музыканта о том, что тот не в себе, у законной супруги появились опасения.

Федосеева-Шушкина очень обеспокоена: она боится, что мужа могут где-то удерживать против его воли. Адвокат добавила, что если продюсер не объявится и на следующей неделе, актриса намерена обратиться в полицию, передает "Собеседник".

Тревожные сообщения о том, что Алибасов попал в психиатрическую больницу, появились в пятницу, 26 июня. По данным РЕН ТВ, состояние продюсера, который лежал в реанимации наркологической больницы, ухудшилось из-за алкоголя. Ему диагностировали амнестический синдром – расстройство памяти.

Сын Алибасова, по словам солиста "На-На" Владимира Политова, полностью контролирует состояние отца, поэтому никто другой навестить продюсера не может. Однако сам родственник журналистам "Комсомольской правды" какие-либо подробности до понедельника раскрывать отказался.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

СМИ: Названа причина смерти сына Хрущева

Журналисты рассказали, как ушел из жизни наследник известного государственного деятеля

Лукашенко вслед за Россией меняет Конституцию

Основной закон страны планируют переписать за два года

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

765 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей