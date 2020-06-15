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Продюсер группы "На-На" Бари Алибасов таинственно пропал несколько дней назад. Многие приняли этот факт за очередной пиар-ход, поэтому не придали событию особого значения. Вскоре выяснилось, что артист все это время находился в больнице.
Дочь известной актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга сообщила, что Алибасова положил в клинику его сын. Она якобы слышала, что музыканту ставили капельницы.
"А из-за чего – додумайте сами. Он, конечно, не в реанимации. Просто человека откапывают и приводят в чувство",
– уточнила Ольга Шукшина в программе "Ты не поверишь!" на канале НТВ.
Дочка известной актрисы также добавила, что намерена "воевать" с Бари Алибасовым за мамино наследство. Ольга Шукшина считает, что музыкант и его сын обманули и обобрали их семью, оставили без всего. Но она уверена, что шанс отсудить все обратно у ее родных есть.
Напомним, ранее стало известно, что Бари Алибасов записал одну из квартир Лидии Федосеевой-Шукшиной на своего помощника. При этом музыкант уверял, что у него достаточно денег и отбирать что-либо у своей жены он не собирается.
До этого младшая дочь известной актрисы требовала, чтобы мать развелась с нынешним мужем.
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