Как сообщила Ольга Шукшина, музыканту ставят капельницы

Продюсер группы "На-На" Бари Алибасов таинственно пропал несколько дней назад. Многие приняли этот факт за очередной пиар-ход, поэтому не придали событию особого значения. Вскоре выяснилось, что артист все это время находился в больнице.

Дочь известной актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга сообщила, что Алибасова положил в клинику его сын. Она якобы слышала, что музыканту ставили капельницы.

"А из-за чего – додумайте сами. Он, конечно, не в реанимации. Просто человека откапывают и приводят в чувство",

– уточнила Ольга Шукшина в программе "Ты не поверишь!" на канале НТВ.

Дочка известной актрисы также добавила, что намерена "воевать" с Бари Алибасовым за мамино наследство. Ольга Шукшина считает, что музыкант и его сын обманули и обобрали их семью, оставили без всего. Но она уверена, что шанс отсудить все обратно у ее родных есть.

Напомним, ранее стало известно, что Бари Алибасов записал одну из квартир Лидии Федосеевой-Шукшиной на своего помощника. При этом музыкант уверял, что у него достаточно денег и отбирать что-либо у своей жены он не собирается.

До этого младшая дочь известной актрисы требовала, чтобы мать развелась с нынешним мужем.