Продюсера группы "На-На" не видели с 4 июня

Вот уже два дня родные и близкие Бари Алибасова, которому 6 июня исполнилось 73 года, не знают, что с ним происходит и где он находится. Об этом рассказал пиар-директор артиста Вадим Горжанкин.

По его словам, 4 июня сын продюсера Бари-младший увез его, ничего не сказав, но вот куда, никому из его коллег неизвестно.

Горжанкин заявил порталу Nation News, добавив, что Алибасов на связь не выходит. Молчит и сын артиста. Дома продюсера нет.

При этом Алибасов якобы не планировал ничего особенного на день рождения.

После тяжелого отравления средством для очистки труб Алибасов рассказывал, что сын отвернулся от него и перестал с ним общаться. Как говорил артист, его наследник заработал на шумихе вокруг несчастья своего отца около 20 миллионов рублей, но не поделился с родственником ни копейкой и даже отказался купить ему лекарства.