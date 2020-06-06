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Алибасов пропал перед днем рождения

Алибасов пропал перед днем рождения
Бари Алибасов. Фото: АГН Москва/Global Look Press/www.globallookpress.com
Продюсера группы "На-На" не видели с 4 июня

Вот уже два дня родные и близкие Бари Алибасова, которому 6 июня исполнилось 73 года, не знают, что с ним происходит и где он находится. Об этом рассказал пиар-директор артиста Вадим Горжанкин. 

По его словам, 4 июня сын продюсера Бари-младший увез его, ничего не сказав, но вот куда, никому из его коллег неизвестно. 

Горжанкин заявил порталу Nation News, добавив, что Алибасов на связь не выходит. Молчит и сын артиста. Дома продюсера нет. 

При этом Алибасов якобы не планировал ничего особенного на день рождения. 

После тяжелого отравления средством для очистки труб Алибасов рассказывал, что сын отвернулся от него и перестал с ним общаться. Как говорил артист, его наследник заработал на шумихе вокруг несчастья своего отца около 20 миллионов рублей, но не поделился с родственником ни копейкой и даже отказался купить ему лекарства. 

Полина ИВАНОВА

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