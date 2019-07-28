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"Хоть коржик купи": сын отвернулся от Алибасова после отравления

Бари Алибасов. Фото: www.globallookpress.com
Отпрыск известного продюсера сбежал с миллионами

Бари Алибасов-младший, судя по всему, неплохо заработал на шумихе вокруг несчастья.

Из 20 миллионов, которые получил его наследник, артисту, по его словам, не досталось ни копейки. Более того, когда страсти после отравления улеглись, сына и след простыл.

Алибасов упрекнул сына в стремлении заработать даже когда он был при смерти в реанимации. Речь идет о снимках продюсера "На-На", которые попали в Сеть.

"Молодые, они на всем хотят зарабатывать. Отец при смерти, а для него это пиар", - пожаловался он в беседе с изданием "7 дней".

Алибасов подчеркнул, что сын не оставил ему денег на лекарства и даже не общается с ним.

"Я говорю, ну ты из этих денег хоть коржик мне купи. Хотя бы 100 рублей мне дай на лекарства! А он просто исчез",

– с горечью сказал продюсер.

Напомним, ранее из-за отравления Алибасова, который по ошибке выпил средство для очистки труб и оказался в реанимации, разгорелся скандал. Артиста обвиняли в инсценировке и стремлении пропиариться. Разгневанный Бари пообещал подать в суд на сплетников.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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