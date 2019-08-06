"Лучше быть вдовой": Шукшину разводят с Алибасовым

Дочь хочет, чтобы известная актриса рассталась с нынешним мужем

Лидия Федосеева-Шукшина помирилась с младшей дочерью после 15 лет натянутых отношений. Теперь Ольга постоянно находится рядом с нею. При этом наследница знаменитого отца желает во что бы то ни стало разлучить мать с супругом – продюсером группы "На-На" Бари Алибасовым. Она не верит в этот брак: такие "показательные свадьбы" ее настораживают.

"Могу сказать, что лучше быть вдовой Шукшина, чем женой Алибасова. Поэтому я требую развода",

– заявила "Собеседнику" Ольга. И на то у нее есть причины.

Наследницу Василия Шукшина волнует судьба собственности писателя, которая может достаться абсолютно далеким от его имени людям. Она считает, что "интеллектуальное наследие отца надо развивать на благо миллионов людей".

Переживает Ольга и о здоровье матери. Та "выглядит совершенно растерянной в руках незваных гостей, которые ходят в квартиру Шукшина, как к себе домой". А от теперешнего супруга звезде кино и театра никакой помощи.

В их "родовой квартире", куда "долгие годы не ступала нога мужчины", по словам Ольги, "все пришло в совершеннейшую негодность". Так как актриса "не умеет сама вести хозяйство", а больше этого никто не делает, дочь приводит в порядок квитанции по коммуналке и чинит "сантехнику, которая много лет была в плачевном состоянии".

Алибасов бывает у жены не один, с помощником. Когда Шукшина-младшая уходит куда-то по делам, Бари Каримович "проводит фотосессии с Лидией Николаевной", после которых "всплывают в Сети фото, где он "с голым торсом", что "задевает репутацию мамы и оскорбляет имя папы, который всегда ассоциировался с нравственностью и чистотой", сообщила Ольга.

Она не знает, зачем известной актрисе "был нужен этот брак". И помнит слова матери, которая призналась ей, что "никогда не жила вместе" с продюсером, у них не было ни совместного быта, ни секса.

Сам продюсер "На-На" воспринимает разговоры о расставании с женой спокойно, даже шутит. Однажды он рассказал, что постоянно разлучается с актрисой, дескать, тем самым они просто дают друг другу волю.

Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов называли себя парой еще в 1995 году. Но официально поженились только через 25 лет – в ноябре 2018-го.

