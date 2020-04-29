Скандал вокруг артистки, которая фактически осталась бомжом - без постоянного места жительства, получил неожиданное развитие

Актрису Лидию Федосееву-Шукшину заподозрили в обмане. Ранее пожилая артистка переписала последнюю оставшуюся в распоряжении квартиру в Новой Москве на мужа Бари Алибасова и затем заявила, что сделала это не будучи в сознании. Звездный адвокат Сергей Жорин заснял видео, на котором артистка соглашается с тем, что находится в добром здравии и уверенно оставляет свою подпись в договоре о передаче недвижимости.

Ранее адвокат Шукшиной Юлия Вербицкая говорила журналистам, что пожилая артистка находится в "очень плохом состоянии". Женщина сильно сдала, когда узнала, что любимый муж Алибасов переписал ее квартирку на помощника.

Сама 81-летняя актриса уверяла, что ее привезли подписывать документы о передачи собственности в офис Жорина якобы чуть не обманом. Там ей подсунули документы, хотя она думала, что просто подписывает "бумагу на какие-то книги".

Правозащитник, привыкший отвечать на выпады фактами заявил, что если ситуация не разрешится, он опубликует видео со сделки. Так и случилось. В Сеть попали кадры, на которых видно, что артистка понимает, что происходит.

Кроме того, Шукшина прочитала договор. Я также задал ряд вопросов, в том числе осознает ли она, что делает, и добровольно ли…. Ответила утвердительно







Также Жорин отметил, что Федосеева_Шукшина говорит о том, что ей якобы дали подписать всего один лист. " Но нюанс в том, что весь документ – это один лист", – цитирует его Стархит.

Ранее продюсер некогда популярной группы "На-на" Бари Алибасов делился интимными подробностями из жизни с актрисой. Он без стеснения заявлял, что они с супругой довольно часто предаются радостям супружеской жизни, особенно когда живут вместе в ее квартире в Новой Москве или ездят по заграничным курортам.

Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов расписались в 2018 году.