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Бари Алибасов встречается и спит с пожилой женой не каждый день, ведь Лидия Федосеева-Шукшина живет с дочкой на севере столицы, а общая квартира супругов находится в Новой Москве. Но это не мешает им нередко предаваться плотским утехам, заявил также не молодой муж актрисы.
"Когда мы ночуем в Новой Москве, то занимаемся любовью часто. Когда вместе отдыхаем за границей, то еще чаще. А если проводим время у нее, то интимничаем редко", - ответил продюсер на вопрос корреспондента "Дней.ру". И пояснил: "Из-за Оли. Мы просто шумно резвимся, а при дочке Лида стесняется заниматься любовью".
Летом основатель "На-На" хвалился, что супружеский долг выполняет регулярно. Его мужскую силу не убило и отравление "Кротом", которое плохо сказалось на здоровье. По словам продюсера, у него "в штанах как встало все, так и стоит, не падает", и "с сексом никаких проблем не было никогда". Тем более, что и жена его "здорова, бодра, прыгучая", и ее "все тяжбы позади".
Ранее Лидию Федосееву-Шукшину хотели развести с Бари Алибасовым. Актриса волновалась о состоянии мужа, который выпил яд, что слегла.
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