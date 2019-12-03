Продюсер "На-На" поделился интимными деталями семейной жизни

Бари Алибасов встречается и спит с пожилой женой не каждый день, ведь Лидия Федосеева-Шукшина живет с дочкой на севере столицы, а общая квартира супругов находится в Новой Москве. Но это не мешает им нередко предаваться плотским утехам, заявил также не молодой муж актрисы.

"Когда мы ночуем в Новой Москве, то занимаемся любовью часто. Когда вместе отдыхаем за границей, то еще чаще. А если проводим время у нее, то интимничаем редко", - ответил продюсер на вопрос корреспондента "Дней.ру". И пояснил: "Из-за Оли. Мы просто шумно резвимся, а при дочке Лида стесняется заниматься любовью".

Летом основатель "На-На" хвалился, что супружеский долг выполняет регулярно. Его мужскую силу не убило и отравление "Кротом", которое плохо сказалось на здоровье. По словам продюсера, у него "в штанах как встало все, так и стоит, не падает", и "с сексом никаких проблем не было никогда". Тем более, что и жена его "здорова, бодра, прыгучая", и ее "все тяжбы позади".

Ранее Лидию Федосееву-Шукшину хотели развести с Бари Алибасовым. Актриса волновалась о состоянии мужа, который выпил яд, что слегла.