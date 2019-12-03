Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Муж часто занимается сексом с пенсионеркой Шукшиной

Муж часто занимается сексом с пенсионеркой Шукшиной
Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов. Фото: www.globallookpress.com
Продюсер "На-На" поделился интимными деталями семейной жизни

Бари Алибасов встречается и спит с пожилой женой не каждый день, ведь Лидия Федосеева-Шукшина живет с дочкой на севере столицы, а общая квартира супругов находится в Новой Москве. Но это не мешает им нередко предаваться плотским утехам, заявил также не молодой муж актрисы.

"Когда мы ночуем в Новой Москве, то занимаемся любовью часто. Когда вместе отдыхаем за границей, то еще чаще. А если проводим время у нее, то интимничаем редко", - ответил продюсер на вопрос корреспондента "Дней.ру". И пояснил: "Из-за Оли. Мы просто шумно резвимся, а при дочке Лида стесняется заниматься любовью".

Летом основатель "На-На" хвалился, что супружеский долг выполняет регулярно. Его мужскую силу не убило и отравление "Кротом", которое плохо сказалось на здоровье. По словам продюсера, у него "в штанах как встало все, так и стоит, не падает", и "с сексом никаких проблем не было никогда". Тем более, что и жена его "здорова, бодра, прыгучая", и ее "все тяжбы позади".

Ранее Лидию Федосееву-Шукшину хотели развести с Бари Алибасовым. Актриса волновалась о состоянии мужа, который выпил яд, что слегла.

Фоторепортаж
Свадьбы выбили звезд из колеи
Сергей Шнуров и Ольга Абрамова. Фото: www.globallookpress.com Регина Тодоренко и Влад Топалов. Фото: instagram.com/reginatodorenko
Мария Максакова и Далхат Халаев. Кадр 1tv.ru Фото: www.globallookpress.com Бари Алибасова и Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: instagram.com/alibasov_nana
Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Россия вскрыла обман оправдавшейся за козни "Северному потоку – 2" Дании

В королевстве сняли с себя вину за временную остановку топливной магистрали

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей