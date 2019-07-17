"Пищевод сузился": состояние Алибасова резко ухудшилось

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Состояние здоровья продюсера группы "На-На" с каждым днем ухудшается, а его близкие совершенно не заботятся о нем.
Об этом порталу Teleprogramma.pro рассказала давняя знакомая Алибасова, диетолог Марият Мухина.
"Бари не понимает, пресс-релизы не читает. Интервью он способен дать после ста рекомендаций. Эту ложь распространяет его сын, который узурпировал власть. Бари-младший – человек, который в итоге в каждом интервью показывает свой цинизм", -
заявила Мухина.
По ее словам, окружение Алибасова просто издевается над больным человеком: якобы помощники отказались от Бари, а его супруга Лидия Федосеева-Шукшина считает, что теперь ей нужно позаботиться о себе, так как она слишком много думала о Бари. Диетолог особо подчеркнула, что последние обследования показали, что у продюсера "пищевод сузился до 1 см 1 мм". По мнению Мухиной, это произошло из-за того, что Бари Каримовича не долечили.
Марият опасается, что Алибасов может захлебнуться слюной во сне, а также потеряет способность глотать твердую пищу. Диетолог также намекнула, что еще до отравления артист мог страдать от алкоголизма, а также от болезни Альцгеймера.
Бари Алибасов отравился средством для чистки труб, перепутав его с соком. Несколько дней он провел в коме, затем был выписан домой. Вскоре в СМИ появилась информация, что история с отравлением была розыгрышем.
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