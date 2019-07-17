Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Пищевод сузился": состояние Алибасова резко ухудшилось

Бари Алибасов. Фото: www.globallookpress.com
Знакомая артиста бьет тревогу

Состояние здоровья продюсера группы "На-На" с каждым днем ухудшается, а его близкие совершенно не заботятся о нем.

Об этом порталу Teleprogramma.pro рассказала давняя знакомая Алибасова, диетолог Марият Мухина.

"Бари не понимает, пресс-релизы не читает. Интервью он способен дать после ста рекомендаций. Эту ложь распространяет его сын, который узурпировал власть. Бари-младший – человек, который в итоге в каждом интервью показывает свой цинизм", - 

заявила Мухина.

По ее словам, окружение Алибасова просто издевается над больным человеком: якобы помощники отказались от Бари, а его супруга Лидия Федосеева-Шукшина считает, что теперь ей нужно позаботиться о себе, так как она слишком много думала о Бари. Диетолог особо подчеркнула, что последние обследования показали, что у продюсера "пищевод сузился до 1 см 1 мм". По мнению Мухиной, это произошло из-за того, что Бари Каримовича не долечили.

Марият опасается, что Алибасов может захлебнуться слюной во сне, а также потеряет способность глотать твердую пищу. Диетолог также намекнула, что еще до отравления артист мог страдать от алкоголизма, а также от болезни Альцгеймера. 

Бари Алибасов отравился средством для чистки труб, перепутав его с соком. Несколько дней он провел в коме, затем был выписан домой. Вскоре в СМИ появилась информация, что история с отравлением была розыгрышем.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

"Пролив наш": Украина пригрозила новой провокацией у Крымского моста

Киев окончательно запутался в географических реалиях

Москве открыли глаза на напрасное участие России в "Большой семерке"

Страна так и не смогла интегрироваться в клуб за годы участия

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей