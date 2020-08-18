“Лидия сошла с ума”: Алибасов подал на развод с женой

“Лидия сошла с ума”: Алибасов подал на развод с женой
Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Предположительно, причина кроется в разделе злополучной квартиры

Недавно продюсер группы “На-на” Бари Алибасов выписался из психиатрической больницы. Его первым после выздоровления решением стал развод с женой Лидией Федосеевой-Шукшиной. В последнее время супруги скандалят из-за квартиры в Москве.

Сам Алибасов в причине развода указал “неразрешимые противоречия”. Представлять его интересы в суде будет известный адвокат Сергей Жорин, пишет "Стархит".

Отношения между Алибасовым и Федосеевой-Шукшиной начали портиться после того, как прошлой осенью Лидия оформила на продюсера свою квартиру. Якобы, женщина таким образом пыталась спасти имущество от алчных родственников.

Это не понравилось дочери Федосеевы-Шукшиной Ольге. Она обвинила Алибасова в незаконных манипуляциях имуществом.

Продюсер признался, что с появлением Ольги супруга изменилась до неузнаваемости. По его словам, Лидия как будто сошла с ума.

Бари Алибасов выразил сожаление, что отношения между ним и Федосеевой-Шукшиной испортились. Напомним, до вступления в брак они дружили около 25 лет.

Ранее появилась информация, что сама Ольга предложила матери подать на развод. По ее словам, из-за скандала у Лидии начались серьезные проблемы с психикой. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Эксперты назвали кандидатов на место Лукашенко в случае его свержения

Белорусский лидер будет держаться за власть из последних сил

СМИ раскрыли тактику США в отношении "Северного потока - 2"

Вашингтон пытается наказать европейцев, как иранцев, причем на их же территории

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей