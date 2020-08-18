Предположительно, причина кроется в разделе злополучной квартиры

Недавно продюсер группы “На-на” Бари Алибасов выписался из психиатрической больницы. Его первым после выздоровления решением стал развод с женой Лидией Федосеевой-Шукшиной. В последнее время супруги скандалят из-за квартиры в Москве.

Сам Алибасов в причине развода указал “неразрешимые противоречия”. Представлять его интересы в суде будет известный адвокат Сергей Жорин, пишет "Стархит".

Отношения между Алибасовым и Федосеевой-Шукшиной начали портиться после того, как прошлой осенью Лидия оформила на продюсера свою квартиру. Якобы, женщина таким образом пыталась спасти имущество от алчных родственников.

Это не понравилось дочери Федосеевы-Шукшиной Ольге. Она обвинила Алибасова в незаконных манипуляциях имуществом.

Продюсер признался, что с появлением Ольги супруга изменилась до неузнаваемости. По его словам, Лидия как будто сошла с ума.

Бари Алибасов выразил сожаление, что отношения между ним и Федосеевой-Шукшиной испортились. Напомним, до вступления в брак они дружили около 25 лет.

Ранее появилась информация, что сама Ольга предложила матери подать на развод. По ее словам, из-за скандала у Лидии начались серьезные проблемы с психикой.