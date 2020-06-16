Актриса в подробностях рассказала о скандале с продюсером группы "На-На"

В семье Лидии Федосеевой-Шукшиной произошел конфликт из-за того, что одна из ее квартир теперь переписана на помощника Бари Алибасова. После шумихи в прессе и недовольства родственников актриса пояснила, что супруг попросту лишил ее жилья, так как она до конца не понимала, что именно происходит.

Вопросы вызывает и семейное положение Лидии Федосеевой-Шукшиной. В новом паспорте у народной артистки нет отметки о браке с Бари Алибасовым. Получается, что за последнее время звезда, если верить документам, лишилась мужа и квартиры.

Родственники актрисы считают, что музыкальный продюсер решил обмануть 81-летнюю женщину и подсунул ей документ о дарении. Сразу разобраться в происходящем Лидия Николаевна не смогла. Она уверяет, что не знала о содержании документа.

"Меня лишил квартиры Бари Алибасов. Мой любимый муж", – цитируют слова актрисы журналисты.

Как добавила Лидия Федосеева-Шукшина, после выписки из больницы супруг отвез ее к адвокату, где и подсунул документы на подпись – так звезда лишилась квартиры.

Бари Алибасов в шоу "Пусть говорят" сказал жене, что заехать в жилплощадь она может в любое время. Однако о том, чтобы официально отдать квартиру артистке речь не шла, дополняет РИА ФАН.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Федосееву-Шукшину заподозрили в обмане.