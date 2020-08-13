"Нанесли удар сильный и подлый": дочь Федосеевой-Шукшиной настаивает на разводе мамы с Алибасовым

"Нанесли удар сильный и подлый": дочь Федосеевой-Шукшиной настаивает на разводе мамы с Алибасовым
Бари Алибасов. Фото: АГН Москва/Global Look Press/www.globallookpress.com
По мнению Ольги, только такое жесткое решение поможет решить проблемы с квартирой

Недавно стало известно о конфликте, вспыхнувшем между Бари Алибасовым и его женой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Яблоком раздора стала квартира, которую женщина якобы оформила на своего супруга.

Однако Бари Алибасов принял решение переписать квартиру на своего помощника. По словам Федосеевой-Шукшиной, она не ожидала такого поступка от продюсера группы "На-На". Лидия заявила, что сделка была фальшивой. Женщина добавила, что они не обговаривали возможность передачи недвижимости третьим лицам.

На данный момент на квартиру наложен арест. Более того, юристы Федосеевой-Шукшиной борются за обжалование всех сделок.

Дочь супруги Алибасова рассказала, что ее мама тяжело переносит данный скандал.

"Эти люди нанесли удар маме, сильный и подлый" – заявила Ольга Шукшина.

По ее словам, Бари Алибасов вместе с помощниками воспользовался наивностью Лидии. Ольга добавила, что вся эта ситуация плохо сказывается на моральном состоянии Федосеевой-Шукшиной. Якобы, женщина постоянно плачет.

По мнению Шукшиной-младшей, единственным выходом из данной ситуации является развод. Только он положит конец возникшим трениям. 

Сын Бари Алибасова также не остался в стороне и прокомментировал скандал вокруг недвижимости. Он сказал, что не знает о решении суда наложить арест на квартиру.

Недавно появилась информация, что на сына Бари Алибасова подали в суд за избиение. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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