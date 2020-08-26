Дочка Шукшиной рассказала о ее интиме с Алибасовым

Дочка Шукшиной рассказала о ее интиме с Алибасовым
Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: instagram.com/group_nana_
Продюсер манипулировал известной актрисой в своих целях

Развод Лидии Федосеевой-Шукшиной с Бари Алибасовым стал одним из самых громких скандалов в шоу-бизнесе за последнее время. Сегодня дочь народной артистки рассказала, что и супружеская жизнь во многом была фикцией. Ольга Шукшина заявила, что муж и жена вообще не жили вместе, и у них никогда не было близости.

По словам звездной наследницы, 73-летний продюсер группы "На-На" хитростью и манипуляциями заставил известную артистку выйти за него замуж. Ольга считает, что музыкант обещал защищать 82-летнюю актрису от недоброжелателей, стать ей помощником и опорой в старости. На деле же Алибасова интересовал только пиар на скандальной свадьбе с пожилой дамой.

Кроме того, когда появилась возможность разжиться квартирой, он не упустил случая обмануть дорогую супругу и хитростью завладел имуществом. Речь идет о квартире, которую Федосеева-Шукшина, сама того не ведая, "подарила" помощнику Алибасова.

В интервью "Собеседнику" Ольга Шукшина резко осудила журналистов, которые писали грязные подробности об интимной жизни ее матери. Женщина заверила, что знаменитые супруги никогда не спали вместе.

Ранее "Утро.ру" сообщало, что Бари Алибасов рассказал о сексе с Лидией Федосеевой-Шукшиной.

Ольга ФЕДОРОВА

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