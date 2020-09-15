Артистка ждала, пока насекомое сформирует кокон

Анита Цой впервые рассказала об ужасе, который ей довелось пережить. Певица долгие годы была носителем подкожного паразита. Насекомое развивалось в ее теле, периодически давая о себе знать.

Артистка подцепила "сожителя" в путешествии по Австралии. Перед поездкой Анита пренебрегла рекомендациями медиков и не стала делать все необходимые прививки. В итоге ее укусило странное насекомое.

Певица не обращала внимания на место укуса до тех пор, пока нечто не зашевелилось у нее под кожей. Такая реакция наступила через несколько месяцев после инцидента.

"Я поняла, что там происходит движение и шевеление", – делится жуткими подробностями знаменитость.

После медицинского исследования выяснилось, что Аниту укусило насекомое, которое обычно нападает только на крупный рогатый скот. Оно отложило под кожей знаменитой певицы яйца, из которых начали вылупляться личинки.

Тогда медики огорошили Аниту неутешительным прогнозом – звезде придется ждать, пока паразит обрастет коконом, который после этого еще должен затвердеть. На все про все ушло целых десять лет! До этого удалять заморского "гостя" было опасно – личинки могли попасть в кровоток, и тогда последствия для здоровья стали бы очень серьезными.

В ютуб -шоу "Эмпатия Мануччи" Цой призналась, что особенно тяжело пришлось ее мужу. Мужчине крайне неприятно было видеть, как нечто растет и периодически шевелится в теле его любимой.



В конце концов, спустя годы паразит оброс нужным коконом, и его удалили без каких-либо последствий для организма Аниты.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как у Аниты Цой протекало заболевание коронавирусной инфекцией.

