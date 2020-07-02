Медики оптимистично оценивают ситуацию

Многих поклонников Аниты Цой взбудоражила новость о том, что накануне госпитализации с коронавирусом певица собиралась сесть на корейскую диету, чтобы похудеть. Фанаты опасаются, что из-за этого организм артистки может быть сильно истощен и у него не хватит ресурсов для борьбы с вирусом.

Хотя в настоящий момент неизвестно, как именно чувствует себя певица, в ее окружении журналистов "Собеседника" заверили, что поводов для серьезных опасений нет. Также стало известно, что Цой не успела сесть на диету, а только сообщила своим поклонникам о намерении приступить к ней. Однако как только Анита вылечится, сразу же на нее сядет, так как не сомневается в ее эффективности.

Сейчас же, по информации журналистов, Цой находится в стабильном состоянии, ее организм борется с болезнью. Прогнозы медиков положительные.

Напомним, на днях артистку госпитализировали с коронавирусом. При этом Цой тщательно соблюдала режим самоизоляции, и где она могла заразиться – неизвестно. Близкие певицы скрывают точные данные о ее состоянии и лишь молятся за ее здоровье.