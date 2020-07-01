Подробности о состоянии артистки скрывают

Болезнь певицы Аниты Цой стала шоком для ее родственников и друзей. Артистку госпитализировали в одну из столичных клиник с коронавирусом. При этом как могла она заразиться – не сообщается. Представитель звезды утверждает, что та строго соблюдала самоизоляцию.

Данные о состоянии певицы разнятся. Одни утверждают, что болезнь Цой протекает легко и поводов для беспокойства нет. Другие сообщали, что артистка страдает от высокой температуры, одышки и слабости, пишет "Собеседник".

Близкие молятся, чтобы Анита скорей выздоровела и болезнь прошла без серьезных последствий. Однако поклонники переживают, что организм Цой может испытать серьезные трудности из-за особенностей питания артистки. Недавно она рассказала о новой диете, в результате которой ей пришлось серьезно сократить рацион. Это, полагают фанаты, могло серьезно сказаться на способности организма сопротивляться болезни.

Напомним, о госпитализации Аниты Цой стало известно накануне 30 июня. Об этом сообщила ее пресс-секретарь Анна Кружель.



