Ужин при свечах: Богомолов трогательно поздравил Собчак с первой годовщиной свадьбы

Ужин при свечах: Богомолов трогательно поздравил Собчак с первой годовщиной свадьбы
Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото:Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Супруги не стесняются демонстрировать свои чувства перед многомиллионной аудиторией

На днях Ксения Собчак и Константин Богомолов отпраздновали первую годовщину свадьбы. Год назад звездная пара заставила всех вокруг говорить об их бракосочетании. Кажется, что черный катафалк и эффектные танцы телеведущей обсуждала вся страна. Многие не верили в искренность их чувств, однако чем больше пара вместе, тем больше поклонники супругов уверены в том, что их связывает настоящая любовь.  

Сегодня Константин Богомолов опубликовал на своей странице в "Инстаграм" трогательное видео, на котором он вместе со скандальной блондинкой задувает одну свечу на торте. Многие пользователи отметили, что у пары горят глаза, когда они смотрят друг на друга. 

В самом начале видео Ксения и Константин целуются, а после того, как погасла свеча, они крепко обнялись. На этом видео заканчивается. 

"День рождения нас", – подписал публикацию режиссер. 

Пользователи социальной сети поздравили супругов с их праздником. "Не ожидала от себя...но в вашу любовь поверила... Счастья!", "Засмотрелась! Слава Богу! Счастья навсегда!", "Очень долго не могла принять развод Ксении с Максимом, но вижу Вас и Ксению и понимаю... с Вами она настоящая! Цените это..", "Какое счастье быть любимой и любить! Поздравляю от души!", "О, господи, это так прекрасно, этот взгляд на Ксению", – написали в комментариях. 

Многие также пожелали паре поскорее родить здорового и крепкого малыша. 

К слову, не так давно в СМИ стали говорить о том, что Ксения Собчак скоро снова станет мамой. Ведущая не стала молчать и прокомментировала слухи о беременности. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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