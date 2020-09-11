Собчак поделилась новостью о беременности

Собчак поделилась новостью о беременности
Ксения Собчак. Фото: Nikolay Titov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото блондинка опубликовала в соцсетях

Слухи о том, что Ксения Собчак ждет второго ребенка, стали ходить едва ли не сразу после свадьбы с Константином Богомоловым. Недавно о пополнении в семье журналистки заговорили опять – якобы артистка прячет свой живот под свободными нарядами. Сегодня новость о беременности опубликовала и сама телеведущая.

Звезда поделилась с подписчиками материалом популярного глянцевого издания. Заголовок новости гласил: "Ксения Собчак беременна: звезда перестала скрывать округлившийся животик". Сама звезда лишь кратко выругалась в адрес авторов. Пост ведущей появился в Инстаграм-историях.

О том, что Собчак готовится стать мамой, написал Cosmopolitan со ссылкой на телеграм-канал. Якобы об этом стало известно из анонимного источника. Однако материал не свежий – он был опубликован в сентябре прошлого года, за девять дней до свадьбы Собчак и Богомолова. Напомним, что в прессе еще тогда активно обсуждалась вероятная беременность блондинки.

Недавно в Сети заговорили о том, что в семье Собчак и Богомолова не все гладко – якобы режиссер изменяет супруге. После этих слухов телеведущая встретилась с предполагаемой любовницей мужа.

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Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: www.globallookpress.com Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: www.globallookpress.com Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Скриншот instagram.com/konbog75
Карина СИРАЗОВА

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