Лицом к лицу: Собчак встретилась с "любовницей" Богомолова

Лицом к лицу: Собчак встретилась с "любовницей" Богомолова
Ксения Собчак. Фото: Aleksey Bychkov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Девушки пересеклись на премьере сериала, который снял муж светской львицы

Не так давно в Сети начали обсуждать, что Константин Богомолов завел интрижку на стороне и изменяет Ксении Собчак. Поговаривали, что новой избранницей режиссера стала его коллега Ирина Сосновая, якобы пара ужинала в ресторане и не скрывала романтических чувств по отношению друг к другу. В этот раз Ксения Собчак и предполагаемая любовница Богомолова встретились на премьере проекта "Хороший человек". 

Увидев свою конкурентку, Собчак сразу же взяла ситуацию под свой контроль. Блондинка расцеловала Соснову и даже представила ее журналистам. Видео встречи светская львица опубликовала на своем ютуб-канале "Ксения Собчак".

"Это главный продюсер проекта. По желтой прессе, ты – любовница Богомолова, поэтому ты должна быть здесь!" – отшутилась Ксения. 

По ее поведению ясно, что девушка не ревнует своего супруга к брюнетке, а лишь насмехается над сообщениями, которые появлялись в СМИ. 

Ранее Собчак не смогла подобрать цензурных слов, после того как узнала, что Богомолов принял постриг. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

Ситуация с водой в Симферополе оказалась "довольно жесткой"

Ранее подобных проблем в регионе не было

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей