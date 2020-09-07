Девушки пересеклись на премьере сериала, который снял муж светской львицы

Не так давно в Сети начали обсуждать, что Константин Богомолов завел интрижку на стороне и изменяет Ксении Собчак. Поговаривали, что новой избранницей режиссера стала его коллега Ирина Сосновая, якобы пара ужинала в ресторане и не скрывала романтических чувств по отношению друг к другу. В этот раз Ксения Собчак и предполагаемая любовница Богомолова встретились на премьере проекта "Хороший человек".

Увидев свою конкурентку, Собчак сразу же взяла ситуацию под свой контроль. Блондинка расцеловала Соснову и даже представила ее журналистам. Видео встречи светская львица опубликовала на своем ютуб-канале "Ксения Собчак".

"Это главный продюсер проекта. По желтой прессе, ты – любовница Богомолова, поэтому ты должна быть здесь!" – отшутилась Ксения.

По ее поведению ясно, что девушка не ревнует своего супруга к брюнетке, а лишь насмехается над сообщениями, которые появлялись в СМИ.

Ранее Собчак не смогла подобрать цензурных слов, после того как узнала, что Богомолов принял постриг.