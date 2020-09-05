У Собчак не осталось цензурных слов: Богомолов принял постриг

У Собчак не осталось цензурных слов: Богомолов принял постриг
Константин Богомолов и Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Ведущая прокомментировала новый образ супруга

Театральный режиссер Константин Богомолов опубликовал в своем "Инстаграм" короткое видео, на котором решил похвастаться новой прической. Артист улыбается и демонстрирует своим многочисленным поклонникам свой свежий образ.

Недавно Богомолов ходил с уже ставшей привычной многим седой шевелюрой. Поэтому пройти мимо этой новости не могла его супруга, телеведущая Ксения Собчак, которая оставила под постом мужа комментарий с крепким словцом, выразив таким образом восхищение. Впрочем, свое нецензурное журналистка позднее удалила.

"Закончились съемки, и я принял постриг", – написал под постом Богомолов.

Верные подписчицы, кстати, также осыпали режиссера комплиментами. Многие считают, что тут приложила руку его знаменитая жена.

"Собчак хотя бы привела в нормальный вид человека. Невозможное возможно...", "Константин Юрьевич, разве это законно быть таким красивым?! Еще и вот так это публично демонстрировать?!", "Можно просто восхищаться, без разукрашивания", - пишут поклонницы (орфография и пунктуация сохранены – прим.ред.).

Кстати, сама Собчак не так давно поделилась новым фото в соцсетях. Под снимком скандально известная телеведущая написала, что собирается на премьеру к супругу. В шутку она рассказала, что ей тревожно от того, что вокруг мужа красивые и молодые актрисы.

Егор МАЛКОВ

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