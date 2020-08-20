"Тревожно": Собчак сделала заявление о браке с Богомоловым

"Тревожно": Собчак сделала заявление о браке с Богомоловым
Ксения Собчак. Фото: Alexander Keltik/Russian LookЭwww.globallookpress.com
Телеведущая высказала опасения по поводу своего положения

Ксения Собчак поделилась новым личным фото в "Инстаграм". Под снимком скандально-известная телеведущая написала, что собирается на премьеру к супругу Константину Богомолову. Звезда в шутку рассказала, что ей тревожно от того, что вокруг ее мужа красивые и молодые актрисы. 

Ксения Анатольевна заговорила об этом после того, как художественный руководитель театра на Малой Бронной Константин Богомолов пригласил ее на премьеру своего киносериала "Хороший человек".

"Звание "жены худрука" тревожно" – написала Собчак.

По словам телеведущей, это заставляет Собчак волноваться за выигрышность своего положения. Однако, как добавила звезда, у нее все-таки есть несколько преимуществ: послушный характер и умение вкусно готовить.

Напомним, свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова состоялась 13 сентября 2019 года. Пара поразила общественность своими неординарными выходками. Молодожены прибыли в ЗАГС на черном катафалке. Надпись на машине гласила: "Пока смерть не разлучит нас". Позже влюбленные возложили цветы к монументу князю Владимиру и обвенчались.

Ранее появилась информация, что Алена Водонаева в интервью Дмитрию Гордону рассказала о своем отношении к Собчак. По словам экс-участницы реалити-шоу "Дом-2", ранее они хорошо общались. Однако из-за неоднозначных заявлений и вранья со стороны Ксении Анатольевны Водонаева поменяла свое мнение. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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