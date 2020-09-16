"Жену не позорь": угодившего в скандал Тарзана подняли на смех за откровенное признание

"Жену не позорь": угодившего в скандал Тарзана подняли на смех за откровенное признание
Фото: Gennadii Sergeev/Russian Look/www.globallookpress.com
Королева с мужем придумали историю с неверностью ради повышения рейтинга, считают в Сети

После многочисленных слухов и домыслов Сергей Глушко решил поставить точки над i в скандале с беременной любовницей. Артист признался: он действительно изменил своей супруге Наташе Королевой. В "Инстаграм" Тарзан записал пятиминутное видео, в котором объяснил, как это произошло.

По словам Глушко, у него действительно было связь с 23-летней девушкой – якобы она соблазнила его после концерта. "Меня развели, я повелся", – признался артист. Он рассказал, что соблазнительница была не одна: девушки опоили знаменитость и все сняли на камеру, а после – шантажировали танцовщика.

А вот беременность своей подруги Тарзан опроверг. Он уточнил, что принял меры, чтобы этого не произошло. В финале Инстаграм ролика Глушко заявил, что будет отвечать за свой поступок лишь перед женой и Всевышним, а остальные его судить не имеют права.

"Любовь у меня одна – это женщина, которая дана мне Богом",

– говорит Сергей Глушко.

Смелое признание Тарзана шокировало общественность, однако восприняли его негативно. Некоторые не поверили в оправдания артиста, назвав и измену, и последующие слова позорными:

"Остановись!!! Не позорься сам и жену не позорь!!", "Опоили. Ну смешно же!.. Сам в дом водил и теперь все перевернул", "Кровь из ушей".

Кроме того, ходят слухи, что скандал в семье Королевой и Тарзана – не что иное, как пиар. В Сети высказались и об этом:

"Как можно такое исполнять, действительно", "Цирк шапито", "Придумали историю повысить рейтинг".

Однако в "Инстаграм" Глушко появились не только негативные комментарии. Поклонники поддержали оступившегося танцора, понадеявшись на примирение супругов: "Молодец! Браво! Красавчик! Уважаю", "Берегите себя! Отряхнулись, как от пыли, живем дальше! Вы лучшие! Впереди всех!"

Скандал в семье Наташи Королевой разгорелся после визита "подруг" Тарзана во время отсутствия жены. Певица заявила в полицию из-за пропажи украшений, напоминает телеканал "360".

Позже одна из посетительниц квартиры Глушко заявила, что беременна от танцовщика.

Карина СИРАЗОВА

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