Жуткая история: дочь Баталова с ДЦП лишают крыши над головой - подробности

Жуткая история: дочь Баталова с ДЦП лишают крыши над головой - подробности
Алексей Баталов. Фото: Valery Lukyanov/Russian Look/www.globallookpress.com
Семью покойного артиста бессовестно обобрали - сейчас его родные борются за выживание

Ради дочери Алексей Баталов был готов на все. Его наследница появилась на свет с  с врожденным синдромом ДЦП. Однако характером пошла в отца – даже сейчас, столкнувшись с циничным обманом, Мария не собирается сдаваться.

Вдова актера Гитана Леонтенко поведала о страшной истории – родных Баталова обобрали, оставив без денег и недвижимости. Совсем не такой судьбы хотел покойный актер для любимой дочки. СМИ вспомнили, с какими трудностями пришлось ей столкнуться из-за диагноза.

Баталов после рождения дочери заявлял, что в обычной больнице такого несчастья, как ДЦП, с девочкой не случилось бы. На протяжении всей жизни Маша пыталась научиться тому, чтобы делать обычные для остальных людей вещи – держать столовые приборы или чистить зубы. Гитана уверена: ее дочь, несмотря на болезнь, имеет талант. Несколько лет назад Маша получила награду от покойного Эльдара Рязанова за лучший сценарий для одного из фильмов – "Дом на английской набережной".

Артист жил ради своей семьи, а Маша вышла вся в него характером – от отца ей достались настойчивость и упорство. Дочка смогла окончить институт и все время работает – на клавиши нажимает носом. Пишет сказки и посещает консерваторию.

Сам Баталов при жизни мечтал о том, чтобы у дочери была своя комната с балконом, куда можно свободно проехать на инвалидной коляске. И ему это удалось: народный артист Советского Союза выхлопотал у Моссовета квартиру уже в 60-летнем возрасте.

Жена с дочерью пытаются сохранить порядок, оставшийся в квартире при жизни Баталова – даже шариковую ручку никому не отдают. А теперь они могут остаться совсем без крыши над головой.

"Страшно подумать, что одна треть вот этой комнаты уже не наша", – призналась Гитана в беседе с  MK.ru.

Женщина подала в полицию заявление о том, что осталась с дочерью без средств к жизни. Она указала, что сторонние люди завладели с помощью обмана всеми договорами, позволяющими распоряжаться и владеть имуществом и средствами Баталовых, пишет "Царьград".

Алексей Баталов скончался в 2017 году в возрасте 88 лет.

Егор МАЛКОВ

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