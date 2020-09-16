Правозащитник считает, что теперь юморист может не опасаться недоброжелателей

Известный адвокат Сергей Жорин прокомментировал неожиданный поступок Евгения Петросяна. По мнению юриста, сатирик сделал верный шаг, приоткрыв общественности завесу своей жизни. Так он обезопасит себя от лишних слухов и многочисленных сплетен.

Напомним, Петросян впервые поделился фотографией с малышом 16 сентября, в день своего 75-летия. С самого утра его поздравляют многочисленные друзья и коллеги. На опубликованном фото радостный юморист держит над головой своего улыбающегося сына.



Жорин заявил, что комик захотел разделить со своими поклонниками радостное событие – сейчас его засыпают поздравлениями и пожеланиями. Особенно примечательно, что артист не стал скрывать имя малыша, которого назвали в честь его деда Вагана.

Юрист отметил, что и сам артист существенно изменился после появления сына на свет – от него буквально веет энергией и силой. Остается лишь порадоваться за то, что сатирик наладил личную жизнь, несмотря на едкие и злостные замечания недоброжелателей.

"Париж еще узнает гасконца",– заявил Жорин в беседе с "Пятым каналом".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Петросян разрывает все связи с экс-супругой Еленой Степаненко. Юморист решился на продажу старой квартиры в Сочи, чтобы случайно с ней не встретиться.